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10:33, 11 ноября 2022Забота о себе

Тиктокерша дала совет по стирке одеял без стиральной машины

Mirror: отстирать одеяло без стиральной машины можно, замочив его в ванне на два часа

Фото: Ty Carlson / Unsplash

Одеяло нужно замочить в ванне на два часа, чтобы отстирать его без стиральной машины, подсказала пользовательница TikTok, публикующая ролики под псевдонимом @shellslittlehome. На видео, в котором она дала такой совет, обратило внимание издание Mirror.

Издание уточнило, что одеяла рекомендуется стирать каждые полгода или хотя бы каждый год, поскольку в них накапливаются бактерии и выделения тела. По словам тиктокерши, она наливает достаточное для обычной стирки количество моющего средства и кондиционера в наполненную ванну, размешивает деревянной ложкой и добавляет немного пятновыводителя.

После она замачивает одеяло на два часа, погрузив его под воду полностью. Потом девушка прополаскивает его под проточной водой и сушит в сушилке.

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Александра Лисица
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