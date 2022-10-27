Назван неочевидный источник неприятных запахов в доме

Специалист по ремонту Рини предложила мыть лампочки на кухне во избежание плохих запахов

Во избежание неприятных запахов в доме нужно мыть лампочки и другие источники света на кухне, предложила специалист по ремонту, журналист Холли Рини. Неочевидный источник зловония она назвала в колонке для Homes And Gardens.

По ее словам, после приготовления пищи необходимо избавиться от мусора и остатков еды, а при необходимости дезодорировать помещение с помощью шкурок цитрусовых фруктов или зерен кофе. Если плохие запахи остаются, это может означать, что жир и неприятно похнущая грязь скопились на лампочках и других источниках света на кухне. «Как давно вы протирали лампочки? Как и другие поверхности на кухне, они притягивают грязь. Однако, в отличие от столов, лампочки еще и нагреваются», — объяснила причину стойких неприятных запахов Рини.

Протирать лампочки она рекомендовала днем, выключенными, полотенцем из микрофибры. Если запах остается, съемные части светильников можно снять и промыть подходящим средством. После, продолжила эксперт, эти предметы необходимо полностью высушить и установить заново. Проводить такую гигиену лампочек Рини посоветовала раз в неделю.

Ранее специалист по уборке Энн Рассел раскрыла способ вывести запах сырости из одежды после стирки. В первую очередь женщина, чей блог насчитывает более 2,1 миллиона подписчиков, посоветовала еще раз постирать одежду.