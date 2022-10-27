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12:13, 27 октября 2022Ценности

Раскрыт способ вывести запах сырости из одежды после стирки

Блогерша Энн Рассел посоветовала во время сушки одежды использовать вентилятор

Кадр: @annrussell03 / TikTok

Специалист по уборке Энн Рассел (Ann Russell) раскрыла способ вывести запах сырости из одежды после стирки. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В первую очередь, женщина, чей блог насчитывает более 2,1 миллиона подписчиков, посоветовала еще раз перестирать одежду. В случае, если запах остался, то во время сушки необходимо использовать вентилятор. При этом блогерша с никнеймом @annrussell03 призвала зрителей не сушить слишком много вещей за раз. Кроме того, их нужно расположить на вешалке аккуратно. «Воздух от вентилятора, расположенного рядом с вешалкой, должен свободно проходить между вещами, чтобы испарить влагу из них», — рассказала она.

Подписчики поблагодарили ее за рекомендацию, а также поделились своими лайфхаками. «Белый уксус — это бог, посланный для борьбы с запахом на одежде! У меня была серьезная плесень в моей старой стиральной машине. Белый уксус спас меня!», «Помогает размещение вещей на вешалках и развешивание их на дверных косяках», — писали они.

В сентябре блогерша с никнеймом @naziaxhome раскрыла секрет правильной сушки белья и порадовала подписчиков. В одном из последних роликов в соцсетях она рассказала, что сушит мокрые вещи в комнате, расположенной на солнечной стороне. По ее словам, таким образом одежда сушится в разы быстрее, чем в других помещениях.

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Мария Винар
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