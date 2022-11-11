Минобороны заявило об обстреле ВСУ эвакуирующихся из Херсона

Минобороны заявило, что ВСУ обстрелами попытались сорвать эвакуацию из Херсона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались сорвать перевозку мирного населения из Херсона на левый берег Днепра. Об этом в пятницу, 11 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ нанесли пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 реактивных снарядов, еще пять были отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

Там добавили, что за двое суток продвижение украинских войск на отдельных направлениях составило не более десяти километров.

10 ноября Минобороны сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).