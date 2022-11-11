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08:00, 13 ноября 2022Моя страна

В Приморье сняли фильм о коренных малых народах Дальнего Востока

В Приморье завершились съемки фильма «Исчезающие легенды» о коренных малочисленных народах

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

В Приморье завершились съемки документального фильма о коренных малочисленных народах Дальнего Востока. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Организаторы проекта "Исчезающие легенды" представят зрителям шесть короткометражек об удивительном наследии удэгейцев, нанайцев и тазов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Приморском крае общая численность удэгейцев, нанайцев и тазов не превышает двух тысяч человек. Под влиянием глобализации из повседневности коренных народов, живущих на Дальнем Востоке более тысячи лет, исчезают их традиции, языки и ремесла.

Режиссер проекта Екатерина Арефьева рассказала, что посмотреть цикл короткометражных фильмов стоит как минимум для того, чтобы прикоснуться к культуре, которая может исчезнуть в течение 10-20 лет. Она отметила, что для желающих познакомится с жизнью и традициями удэгейцев, нанайцев и тазов был создан специальный сайт, где опубликованы туристические маршруты выходного дня, интересные факты об общинах и их контактные данные, а также информация о проекте.

Проект завершится кинопоказом 30-минутного документального фильма, его откроют представители общин удэгейцев, нанайцев и тазов.

Ранее сообщалось, что на Сахалине презентовали справочное издание, посвященное коренным малочисленным народам Севера, которые проживают на острове. Выпуск книги приурочен к году культурного наследия народов России, который отмечается в 2022 году.

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Варвара Кошечкина
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