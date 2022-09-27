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На Сахалине выпустили книгу о коренных народах островного региона

В Ногликах и Александровске-Сахалинском прошли презентации книги о коренных народах Севера

Фото: iasakh.com

На Сахалине презентовали справочное издание, посвященное коренным малочисленным народам Севера, которые проживают на острове. Об этом пишет региональное информационное агентство «ИАСАХ.КОМ».

Отмечается, что выпуск книги приурочен к году культурного наследия народов России, который отмечается в 2022 году. Издание подготовили сотрудники Государственного исторического архива Сахалинской области. Выездную презентацию справочника провели 21 и 22 сентября в Ногликах и Александровске-Сахалинском.

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На презентациях также прошла передвижная выставка архивных фотографий «Флаг праздника народов Севера поднят». Гостями мероприятий стали представители коренных малочисленных народов Севера, например, выпускники Восточно-Сахалинской культбазы, работники культуры и образования, а также школьники.

Ранее в марте в Южно-Сахалинске в пятницу прошла торжественная церемония открытия Международного десятилетия языков коренных народов мира. В рамках мероприятия состоялись мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных малочисленных народов, выступления различных спикеров и брифинг с носителями языков: нивхами, уйльтами, эвенками, нанайцами.

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Дарья Рыбак
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