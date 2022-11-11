Стало известно о сообщениях Хасбику от Ким Кардашьян

Бизнесмен Сульянов рассказал, что Хасбику пишут Ким Кардашьян и Дуэйн Джонсон

Основатель лиги боев Hardcore FC Анатолий Сульянов заявил, что некоторые мировые звезды пишут дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову, известному в сети как Хасбик. О том, что зарубежные знаменитости желают переписываться с Хасбиком, стало известно из его рассказа в подкасте «Братья Рейтинговы», доступном на YouTube.

Сульянов вспомнил, как однажды Хасбик открыл личные сообщения в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), когда они вместе сидели в перерыве между съемками, и показал, с кем у него есть диалоги. По словам предпринимателя, блогеру писала американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян, а также актеры Дуэйн «Скала» Джонсон и Марк Уолберг.

Ведущий подкаста Альфредо Аудиторе подтвердил эту информацию и добавил, что Хасбик равнодушен к вниманию западных звезд к его персоне. «Самый прикол, что ему плевать просто на это», — сказал он.

В декабре прошлого года российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что за границей Хасбик очень популярен. Он отметил, что глава UFC просил привозить блогера на турниры промоушена.

Хасбик приобрел популярность в социальных сетях во время продвижения его поединка с другим блогером-карликом — Абдурозиком. Схватка так и не состоялась. По версии Асхаба Тамаева, который взял на себя организацию боя, Хасбулла потребовал слишком большой гонорар.