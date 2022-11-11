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09:18, 11 ноября 2022Из жизни

Брошенная за день до свадьбы невеста отомстила жениху

The Mirror: брошенная за день до свадьбы невеста провела медовый месяц с матерью

Кадр: @laciiiegeesrna

Пользовательница TikTok Лейси Гуч решила необычным способом отомстить бывшему жениху, который бросил ее за день до свадьбы. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина прожила вместе с женихом более пяти лет. Накануне свадьбы мужчина признался, что больше не любит Гуч и инициировал расставание. Несмотря на это, брошенная невеста не расстроилась.

Она провела медовый месяц, за который заплатили родители жениха, вместе со своей матерью. Когда женщина вернулась с отдыха, то продала купленное мужчиной обручальное кольцо. На вырученные деньги она отправилась на Британские Виргинские острова, где провела еще две недели.

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Гуч также устроила фотосессию в свадебном платье, которое так и не надела на торжество. Затем женщина и ее жених продали дом, в котором раньше жили вместе. Гуч забрала все деньги и потратила их на пластику груди.

Сейчас женщина находится в новых отношениях и утверждает, что оставила бывшего жениха в прошлом. «Теперь у меня есть любимый бойфренд, который относится ко мне как к королеве. Честно говоря, я должна поблагодарить своего бывшего, потому что я здесь настоящая победительница», — говорит она.

Ранее сообщалось, что 35-летний Хассан Мехмет из Великобритании попал под суд за то, что проследил за бывшей партнершей Шелби Лэйдлоу с помощью умной колонки Alexa и запугал ее. Отмечается, что мужчина угрожал облить Лэйдлоу кислотой.

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Алиса Удовик
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