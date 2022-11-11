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11:43, 11 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудники российского интерната получили сроки за избиение детей

В Иркутской области суд вынес приговор сотрудникам школы-интерната за избиение детей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тайшетский городской суд Иркутской области вынес приговор сотрудникам школы-интерната в поселке Квиток за избиение детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Бывшему заместителю директора по воспитательной работе назначено наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься педагогической деятельностью на один год. Два воспитателя и медсестра получили по одному году исправительных работ. Они признаны виновными по статье 286 («Превышение должностных полномочий») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних») УК РФ.

В ходе следствия и суда было установлено, что в августе 2021 года воспитанники интерната заявили в полицию о физическом насилии к ним сотрудниками. Причиной избиения стал самовольный уход подростков из интерната. После возвращения их побили различными предметами заместитель директора, воспитатели и медсестра.

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Любовь Ширижик
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