KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы в годовщину Хрустальной ночи

Algemeiner: KFC попала в скандал из-за рекламы курицы в годовщину Хрустальной ночи

В Германии сеть ресторанов быстрого питания KFC провела нацистскую рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь. Об этом сообщила газета Algemeiner.

«День памяти Хрустальной ночи: побалуйте себя нежнейшим сыром с хрустящей курочкой», — говорилось в рассылке сети.

Позднее KFC отправила клиентам сообщения с извинениями, назвав произошедшее технической ошибкой. Однако акция успела спровоцировать волну негатива в соцсетях и со стороны еврейских организаций.

Хрустальная ночь (или Ночь разбитых витрин) — погром, устроенный нацистами по всей территории Германии и Австрии 9-10 ноября 1938 года. Хрустальная ночь получила свое название от осколков витрин магазинов, разбитых погромщиками.