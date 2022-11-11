В Лувре обеспокоились сохранностью шедевров

В Лувре и галерее Уффици обеспокоились сохранностью шедевров из-за протестов Just Stop Oil

Руководители и сотрудники музеев по всему миру обеспокоились сохранностью шедевров на фоне протестов экоактивистов движения Just Stop Oil и его последователей. Они опубликовали совместное заявление, сообщает The Guardian.

Обращение подписали в том числе руководители художественного музея Лувр, Метрополитен-музея, галереи Уффици, Центра Жоржа Помпиду и Музея Соломона Гуггенхайма. Они заявили, что потрясены возможной перспективой потерять картины, на которые нацеливаются активисты.

«Основные задачи музея как учреждения — сбор, исследование, обмен и сохранение — сейчас актуальны как никогда. Мы будем и впредь выступать за прямой доступ к нашему культурному наследию. Мы сохраним музей как свободное пространство для общения», — заявили авторы обращения.

Через свои акции протестующие пытаются обратить внимание властей на проблему изменения климата и препятствовать разработке новых месторождений. Одна из недавних акций прошла в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна в Осло — представили проекта Stopp Oljeletinga! попытались приклеить себя к знаменитой картине живописца Эдварда Мунка «Крик».