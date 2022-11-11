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12:30, 11 ноября 2022Наука и техника

Изучен механизм работы нервной системы осьминогов

Current Biology: нервная система осьминогов оказалась похожей на структуру позвоночных

Фото: Sigmund / Unsplash

Ученые из Центра системной биологии FAS изучили механизм работы мозга осьминогов. Оказалось, что их нервная система крайне похожа на структуру позвоночных организмов во время своего развития. Результаты исследования описаны в журнале Current Biology.

Для этого специалисты наблюдали за зрительной системой беспозвоночных, в которой сосредоточено более двух третей нейронов. Визуализации удалось добиться в режиме реального времени с помощью современных сверхточных микроскопов, чтобы проследить за формированием нейронов в эмбрионе осьминогов и кальмаров.

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Исследуемые нервные стволовые клетки кальмара Doryteuthis pealeii образуют структуру псевдостратифицированного эпителия. Авторы наблюдали то, как ядро этих соединений двигалось вверх и вниз до и после деления, что необходимо для поддержания организации тканей и продолжения роста.

В итоге клетки вели себя практически таким же способом, как и у позвоночных во время развития их нервной системы. Это говорит о том, что позвоночные и головоногие моллюски, несмотря на отделение друг от друга 500 миллионов лет назад, используют схожие механизмы формирования мозга.

В ноябре 2020 года сотрудники Института науки и технологий Окинавы смогли объяснить, каким образом осьминог может контролировать восемь конечностей.

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Елена Апазиди
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