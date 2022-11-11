Изучен механизм работы нервной системы осьминогов

Current Biology: нервная система осьминогов оказалась похожей на структуру позвоночных

Ученые из Центра системной биологии FAS изучили механизм работы мозга осьминогов. Оказалось, что их нервная система крайне похожа на структуру позвоночных организмов во время своего развития. Результаты исследования описаны в журнале Current Biology.

Для этого специалисты наблюдали за зрительной системой беспозвоночных, в которой сосредоточено более двух третей нейронов. Визуализации удалось добиться в режиме реального времени с помощью современных сверхточных микроскопов, чтобы проследить за формированием нейронов в эмбрионе осьминогов и кальмаров.

Исследуемые нервные стволовые клетки кальмара Doryteuthis pealeii образуют структуру псевдостратифицированного эпителия. Авторы наблюдали то, как ядро этих соединений двигалось вверх и вниз до и после деления, что необходимо для поддержания организации тканей и продолжения роста.

В итоге клетки вели себя практически таким же способом, как и у позвоночных во время развития их нервной системы. Это говорит о том, что позвоночные и головоногие моллюски, несмотря на отделение друг от друга 500 миллионов лет назад, используют схожие механизмы формирования мозга.

В ноябре 2020 года сотрудники Института науки и технологий Окинавы смогли объяснить, каким образом осьминог может контролировать восемь конечностей.