Раскрывших строгие правила счастливого брака супругов упрекнули в токсичности

Молодоженов осудили в сети за строгое правило делиться друг с другом локацией и паролями

Американских молодоженов Джейден и Энди осудили в сети за строгие правила брака: в частности, за договоренность всегда делиться друг с другом паролями и геолокацией. Раскрывших секреты своего счастливого союза супругов упрекнули в токсичности, пишет издание The Sun, обратившее внимание на ролик пары в TikTok.

В подписи к видео молодожены признались: они не догадывались, что кто-то сочтет спорными их семейные привычки. В видеоролике они рассказали, что их первое правило — делиться с супругом локацией круглые сутки в специальном приложении. Также Джейден и Энди заявили, что не делают секрета из своих паролей от социальных сетей и мессенджеров. Кроме того, они запрещают друг другу оставаться наедине с представителями противоположного пола.

Таким образом, продолжила пара, они счастливо прожили вместе последние три года, а недавно поженились.

Ролик со спорными правилами набрал более семи миллионов просмотров на TikTok. Большинство комментаторов критически отнеслись к заявлениям пары: их отношения назвали токсичными, а их самих — одержимыми.

Ранее тиктокерша Бренна Берг предложила 11 правил первых свиданий для девушек, в частности, не переписываться с мужчиной перед такой встречей. Этот совет вызвал недоумение у ее подписчиц.