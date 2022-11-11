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13:50, 11 ноября 2022Россия

20 подростков отравились газом в политехническом колледже в Москве

На северо-востоке Москвы 20 подростков отравились газом в политехническом колледже

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

На северо-востоке Москвы 20 подростков отравились газом в политехническом колледже. Об этом сообщили ТАСС в пятницу, 11 ноября, представитель столичных медицинских служб.

Собеседник агентства пояснил, что все произошло в политехническом колледже по адресу: Бибиревская улица, дом 6. По его данным, все подростки сначала пожаловались на головную боль.

Медики начали оказывать им всю необходимую помощь. По сведениям РЕН ТВ, никому из подростков госпитализация не потребовалась. Их осмотрели в учебном заведении и оказали помощь на месте.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Анна Щербакова
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