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00:02, 12 ноября 2022Мир

В Китае обвинили Пелоси в нанесении ущерба международной репутации США

GT: Пелоси нанесла урон международной репутации США высказываниями о климатическом кризисе
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси нанесла урон международной репутации страны своими высказываниями о климатическом кризисе. Такую точку зрения высказало китайское издание Global Times (GT).

В публикации говорится, что американский президент Джо Байден во время выступления на Конференции ООН по изменению климата COP27 столкнулся с международной аудиторией, которая убедилась, что нельзя полагаться на США в выполнении обещаний. Недоверие возникло после заявления Пелоси на глобальном климатическом саммите ООН о разногласии по климатическому кризису между партиями.

«Высказывания Пелоси нанесли ущерб международной репутации США, но ее это не волнует. Похоже, она готова на все, чтобы укрепить политическую власть демократов», — считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун. Он уточнил, что спикер выступила с критикой республиканцев еще до окончательного подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

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Варвара Кузьмина
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