Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

Освобожденные бойцы ДНР заявили, что сотрудники СБУ пытали током российских военнопленных

Освобожденные из украинского плена бойцы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Станислав Лебеденко и Артур Клинов заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытали током российских военнопленных. Их слова приводит РИА Новости.

Военные рассказали, что их истязания не коснулись, но они общались с теми, кто подвергся им. По их словам, к пленным привязывали провода, били током несколько часов, завязывали глаза и надевали мешки на голову.

Лебеденко отметил, что знал четырех военных, у кого после пыток остались «ожоги на теле от оголенных проводов».

По словам бойцов Народной милиции, истязали в основном тех пленных, чьи данные с допросов отличались друг от друга, кроме того они сообщили, что сотрудники СБУ били и запугивали военных, чтобы те «больше рассказали».

В конце октября освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР.

