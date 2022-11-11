Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:19, 11 ноября 2022Россия

Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

Освобожденные бойцы ДНР заявили, что сотрудники СБУ пытали током российских военнопленных

Фото: Unsplash.com

Освобожденные из украинского плена бойцы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Станислав Лебеденко и Артур Клинов заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытали током российских военнопленных. Их слова приводит РИА Новости.

Военные рассказали, что их истязания не коснулись, но они общались с теми, кто подвергся им. По их словам, к пленным привязывали провода, били током несколько часов, завязывали глаза и надевали мешки на голову.

Лебеденко отметил, что знал четырех военных, у кого после пыток остались «ожоги на теле от оголенных проводов».

По словам бойцов Народной милиции, истязали в основном тех пленных, чьи данные с допросов отличались друг от друга, кроме того они сообщили, что сотрудники СБУ били и запугивали военных, чтобы те «больше рассказали».

В конце октября освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией
Уехавший воевать в рядах ВСУ японец погиб на Украине
Южная Корея прокомментировала поставку США летального оружия
Россия напомнила США об ответственности
Изучено влияние стресса на продолжительность симптомов COVID-19
Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену
Подмосковные врачи спасли жизнь мужчине с многочисленными переломами костей таза
Посол оценил решение США снять ограничения против диппредставительств России
Эмили Ратаковски появилась на публике в полупрозрачном платье
В США заподозрили Россию в подготовке к испытанию ядерной торпеды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.