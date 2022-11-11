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18:53, 11 ноября 2022Забота о себе

Россиянам подсказали способ избежать необдуманных покупок в «черную пятницу»

Психолог Пономаренко: от импульсивных покупок защитят ритуалы и запланированный отдых

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Запланированный отдых и ежедневные ритуалы могут защитить от импульсивных покупок, рассказала практикующий психолог Анастасия Пономаренко. Способ избежать необдуманного шопинга в «черную пятницу» она подсказала россиянам в беседе с агентством «Москва».

Она предложила вспомнить древних людей, которые испытывали ощущение безопасности, в условиях дефицита ресурсов добыв себе шкуру. «Импульсивные покупки — это бессознательный способ обеспечить себе безопасность прямо здесь и сейчас. В состоянии повышенной тревожности это желание усиливается, так как тревожность как раз сигнализирует об отсутствии так важной для человека безопасности», — объяснила она.

Чтобы обеспечить себе чувство «защищенности», продолжила Пономаренко, человек может начать скупать все, что, как кажется, ему нравится или очень нужно. Людям, склонным к этому, она предложила занять себя другими видами досуга — например, ввести ритуалы. «Составьте список удовольствий, и минимум три-пять вещей из этого списка делайте ежедневно», — порекомендовала она.

Кроме того, психолог посоветовала планировать отдых и не ходить на шопинг, чтобы отдохнуть. «Вы должны знать, что вы будете делать в свои свободные часы. Запланируйте прогулку, посещение музея, встречу с друзьями — все что угодно, кроме шопинга», — сказала специалист.

Если похода в торговый центр в сезон скидок не избежать, психолог просит составлять список покупок. «А еще лучше взять с собой знакомого с холодной, трезвой головой, который не позволит отступить от этого списка», — заключила она.

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Александра Лисица
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