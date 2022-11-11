Шольц оценил влияние критиков на его разговоры с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не позволил критикам отговорить его от разговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил влияние на его разговоры с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации на Украине в ходе беседы на мероприятии, организованном объединением RND.

«Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и чтобы был возможен мир», — заявил Шольц. Он отметил, что возможный мир является предметом всех переговоров с Владимиром Путиным. «И я не позволил никаким критикам отговорить меня от разговоров с президентом России через определенные промежутки времени», — добавил канцлер.

В октябре Олаф Шольц заявил, что западные СМИ весьма вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой. Тогда он подчеркнул, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине.