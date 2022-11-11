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17:00, 11 ноября 2022Культура

Фильм «Сердце пармы» установил несколько рекордов

Фильм «Сердце пармы» установил несколько рекордов в российском прокате

Кадр: фильм «Сердце пармы»

Исторический фильм Антона Мегердичева «Сердце пармы» установил несколько рекордов в российском прокате. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лента, снятая по одноименному роману Алексея Иванова, лидирует в прокате пять уик-эндов подряд. По состоянию на утро 10 ноября проект заработал более 713 миллионов рублей. Его посмотрели 2,3 миллиона человек.

«Выпуская наш принципиальный, знаковый проект в очень сложный для всего кино период, мы шли на риск. Всегда трудно быть первыми, трудно прокладывать дорогу, но была надежда, что "Сердце пармы" сможет изменить ситуацию и станет тем самым фильмом, который поможет вернуть зрителей в кинотеатры», — считает продюсер картины Антон Златопольский.

Фильм «Сердце пармы» вышел в прокат 6 октября. В нем снялись Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин.

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Марина Погосян
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