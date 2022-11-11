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13:36, 11 ноября 2022Силовые структуры

После покушения на замминистра Запорожской области возбудили дело

СКР занялся расследованием покушения на замминистра по культуре Запорожской области
Начало событий в новости Замминистра по культуре Запорожской области выжил после покушения

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В рамках расследования будут установлены обстоятельства совершенного преступления и причастные к нему лица. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в ливневый сток около козырька подъезда дома в Мелитополе, где живет Бойко. Он получил легкие ранения.

О нападении на чиновника стало известно 11 ноября. Бомба сработала в тот момент, когда замминистра утром вышел на улицу к прибывшей за ним служебной машине. В результате покушения чиновник был контужен.

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Любовь Ширижик
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