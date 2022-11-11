Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 11 ноября 2022Силовые структуры

Замминистра по культуре Запорожской области выжил после покушения

Террористы совершили покушение на замминистра по культуре Запорожской области, он жив

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Заместитель министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко выжил после покушения. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Выяснилось, что взрывное устройство было заложено в ливневый сток у подъезда многоэтажного дома, где живет чиновник. Бомба сработала в тот момент, когда замминистра утром 11 ноября вышел на улицу к прибывшей за ним служебной машине. В результате покушения чиновник был контужен. Он госпитализирован.

Покушение было совершено в жилом секторе, где могли пострадать люди, отметил Рогов.

Ura.ru публикует видео с места происшествия.

На кадрах виден подъезд с разрушениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Власти Херсона рассказали о строительстве линии обороны на левом берегу Днепра
В России объяснили отказ США поставлять Украине БПЛА MQ-1C Gray Eagle
Пытавшуюся попасть с ножом во «Вкусно — и точка» блогершу задержали в Москве
Китайские автомобили оказалось невыгодно продавать в России
Супруга клирика храма в Москве перечислила «рабочие» обязанности жены священника
Сотрудники ФСБ выявили полицейского-взяточника с помощью прослушки телефона
Обвал биткоина объяснили
Российского нападающего признали второй звездой дня в НХЛ
Сенатор назвал отличие России от западных стран
14 человек пострадали при столкновении военного грузовика и иномарки в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.