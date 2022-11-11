Замминистра по культуре Запорожской области выжил после покушения

Террористы совершили покушение на замминистра по культуре Запорожской области, он жив

Заместитель министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко выжил после покушения. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Выяснилось, что взрывное устройство было заложено в ливневый сток у подъезда многоэтажного дома, где живет чиновник. Бомба сработала в тот момент, когда замминистра утром 11 ноября вышел на улицу к прибывшей за ним служебной машине. В результате покушения чиновник был контужен. Он госпитализирован.

Покушение было совершено в жилом секторе, где могли пострадать люди, отметил Рогов.

Ura.ru публикует видео с места происшествия.

На кадрах виден подъезд с разрушениями.