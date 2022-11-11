Силовые структуры
Замминистра по культуре Запорожской области выжил после покушения
Террористы совершили покушение на замминистра по культуре Запорожской области, он жив
Заместитель министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко выжил после покушения. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Выяснилось, что взрывное устройство было заложено в ливневый сток у подъезда многоэтажного дома, где живет чиновник. Бомба сработала в тот момент, когда замминистра утром 11 ноября вышел на улицу к прибывшей за ним служебной машине. В результате покушения чиновник был контужен. Он госпитализирован.
Покушение было совершено в жилом секторе, где могли пострадать люди, отметил Рогов.
Ura.ru публикует видео с места происшествия.
На кадрах виден подъезд с разрушениями.