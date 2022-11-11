Раскрыт вред взрывов на «Северных потоках» для климата

Утечка метана из «Северных потоков» вызовет потепление на 0,000018 градуса Цельсия

Ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук раскрыли вред от взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море. В статье, опубликованной в журнале Advances in Atmospheric Sciences, сообщается, что объем выброшенного в атмосферу природного газа внесет незначительный вклад в глобальное потепление.

Первоначальные оценки указывали на то, что в первые дни после повреждения газопроводов в атмосферу было выброшено около 0,5 миллиона тонн метана, который является более мощным парниковым газом, чем диоксид углерода. Однако последующие исследования показали, что объем утечки был намного меньше, чем предполагалось ранее. Китайские ученые из Нанкинского университета представили более точную оценку в 0,22 ± 0,03 миллиона тонн, исходя из спутниковых данных высокого разрешения.

Хотя это значение является самым большим единоразовым выбросом метана в истории человечества, который в два раза превосходит утечку при аварии в каньоне Алисо в Калифорнии в 2015 году, ежегодные выбросы метана, приходящиеся на нефтегазовый сектор, оцениваются в 70 миллионов тонн в период с 2008 по 2017 год. Утечка из «Северных потоков», которая продолжалась около недели, эквивалентна лишь однодневному объему выбросов.

Согласно шестому оценочному докладу МГЭИК, метан постепенно удаляется из атмосферы в результате реакции с гидроксильными радикалами, в результате чего срок жизни этого газа составляет 10-12 лет, что намного меньше, чем у углекислого газа, чей срок жизни достигает нескольких столетий. Это ограничивает воздействие метана на климат, поэтому ученые оценили этот эффект косвенно, рассчитав потенциал потепления в ближайшие 20 лет, который равен полной энергии, захваченной природным газом за время его существования в атмосфере. По оценкам специалистов, выброшенный метан приведет к накоплению всего 0,000036 ватт на квадратный метр поверхности.

Если учитывать поглощение тепловой энергии океаном и излучение ее в космос, то кратковременное глобальное потепление за 20 лет составит лишь 0,000018 градуса Цельсия, что несопоставимо меньше по сравнению с общей тенденцией к потеплению. По словам авторов статьи, наибольшую угрозу для изменения климата представляет таяние вечной мерзлоты, в которой содержится не только метан, но и углерод, выбросы которого в случае потепления на 0,5 градуса Цельсия приведут к эффекту, в тысячу раз более сильному, чем от утечки из «Северных потоков».