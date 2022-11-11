«Известия»: каждый второй российский студент признался в финансовых трудностях

Каждый второй российский студент (48 процентов) признался в финансовых трудностях, пишут «Известия» со ссылкой на результаты совместного опроса Skillbox и VK. Исследование также показало, что треть учащихся вузов стараются не тратить более 10 тысяч рублей в месяц.

При этом 29 процентов студентов заявили, что редко испытывают проблемы с деньгами, еще почти четверть (23 процента) не сталкиваются с ними вовсе. Почти половина опрошенных (46 процентов) назвали основным источником средств помощь родителей и близких, при этом стипендия способна покрыть нужды только 15 процентов из них. 12 процентам дополнительный доход приносят гранты.

Абсолютное большинство (72 процента) студентов тратят менее 30 тысяч рублей в месяц, 14 процентов — менее 20 тысяч рублей. Еще 17 процентов опрошенных стараются не выходить за рамки 40 тысяч рублей; превышают эту сумму расходы лишь 11 процентов.

В Топ-3 главных статей расходов вошли траты на питание (29 процентов), жилье (20 процентов), включая аренду квартиры и коммунальные платежи, а также транспорт (18 процентов). Кроме того, опрос показал, что основным стимулом поступления и продолжения обучения для каждого десятого студента в России (13 процентов) является место в общежитии.

Ранее в ноябре сервис SuperJob выяснил, что россиянам стало требоваться больше денег для счастья. Теперь среднестатистическому россиянину нужен доход 205 тысяч рублей в месяц, причем мужчинам требуется больше, чем женщинам — 226 тысяч против 182 тысяч рублей. Запросы респондентов оказались на восемь процентов выше, чем полгода назад. Еще в апреле в среднем участники аналогичного опроса хотели 190 тысяч рублей.