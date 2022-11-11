Германия отправит Украине один миллиард евро на кибербезопасность
Правительство Германии решило отправить Украине один миллиард евро на защиту от кибератак
Правительство Германии решило отправить Украине один миллиард евро на защиту от кибератак и сбор доказательств военных преступлений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бюджет страны на 2023 год.
«Часть бюджета для Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за рамки важных и необходимых поставок оружия», — сказал депутат от Партии зеленых Робин Вагнер. По его словам, Германия вкладывает огромные средства в мир на Украине и по всей Европе.
Ранее замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев потерпит поражение в боевых действиях с Россией, в случае если помощь США, Европы и Международного валютного фонда прекратится.