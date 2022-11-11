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18:32, 11 ноября 2022Бывший СССР

Германия отправит Украине один миллиард евро на кибербезопасность

Правительство Германии решило отправить Украине один миллиард евро на защиту от кибератак

Фото: Nicolas Armer / Globallookpress.com

Правительство Германии решило отправить Украине один миллиард евро на защиту от кибератак и сбор доказательств военных преступлений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бюджет страны на 2023 год.

«Часть бюджета для Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за рамки важных и необходимых поставок оружия», — сказал депутат от Партии зеленых Робин Вагнер. По его словам, Германия вкладывает огромные средства в мир на Украине и по всей Европе.

Ранее замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев потерпит поражение в боевых действиях с Россией, в случае если помощь США, Европы и Международного валютного фонда прекратится.

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