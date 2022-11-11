На Украине назвали условие для победы России

Замглавы Минэкономики Украины Качка допустил победу России при отказе Киева от помощи США

Замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка рассказал, в каком случае Россия может одержать победу в конфликте на Украине. Об этом он высказался в беседе с обозревателем Washington Post.

Качка назвал условие для победы России и допустил ее при отказе Киева от помощи США, Европы и Международного валютного фонда. «Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России», — подчеркнул он.

В свою очередь автор материала добавил, что без иностранной поддержки Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут воевать. Он также напомнил, что ряд конгрессменов-республиканцев предложили полностью прекратить военную поддержку Киева.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников допустил усиление ВСУ после зимы. Он рассказал, что после паузы страна усилится тысячами солдат, прошедших подготовку в Британии.