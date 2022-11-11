Полиция задержала подозреваемых в краже денег со счетов умерших россиян

Полиция задержала подозреваемых в краже 60 миллионов рублей со счетов умерших россиян

В Московской области, Краснодарском крае и Республике Крым сотрудники МВД задержали девять человек, подозреваемых в кражах средств с банковских счетов умерших россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские совместно с представителями служб безопасности банков установили предполагаемых участников и организатора преступной схемы. По данным полиции, они выводили деньги умерших граждан на подконтрольные счета и делили похищенные средства между собой. Сделать это подозреваемым удавалось с помощью незаконно полученного доступа к личным кабинетам мобильных банков граждан.

В ходе обысков у фигурантов были найдены 20 телефонов, пять ноутбуков, сим-карты, более десяти банковских карт и база данных с реквизитами счетов умерших. Полиция считает их причастными как минимум к 50 фактам хищений на сумму более 60 миллионов рублей.

Семь подозреваемых уже взяты под стражу, в отношении них возбуждено десять уголовных дел по статье 158 («Кража») УК РФ. Еще двое находятся под подпиской о невыезде, они проходят по статье 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») УК РФ.