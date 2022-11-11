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13:47, 11 ноября 2022Среда обитания

Должникам по алиментам предложили отказывать в ипотеке

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказывать в ипотеке должникам по алиментам

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением отказывать в ипотечных кредитах россиянам, у которых есть долги по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое предложение Милонов направил главе Минфина Антону Силуанову. По мнению депутата, наличие немотивированного долга по алиментным выплатам можно включить в перечень условий для гарантированного отказа в одобрении ипотеки.

Милонов выразил надежду, что крупную задолженность по алиментам будут считать пожизненным негативным фактором. Этот аспект должен повлиять на одобрение кредита и на итоговый процент подобных выплат.

Ранее в институте развития «Дом.РФ» сообщили, что с января по октябрь 2022 года в России выдали почти 140 тысяч кредитов по программе семейной ипотеки — показатель оказался больше, чем за весь 2021 год. Сумма займов за весь период реализации программы оказалась больше 1,5 триллиона рублей.

Нина Ташевская
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