Мадонна выпила воду из собачьей миски на видео и встревожила фанатов

Певица Мадонна выпила воду из собачьей миски в новом ролике и встревожила фанатов

Американская певица Мадонна поделилась новым видео в откровенном образе и встревожила фанатов. Соответсвующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором она запечатлена в пушистом свитере зеленого цвета, коротких кожаных шортах, чулках в сетку и ботфортах. Вдобавок поп-исполнительница надела множество украшений и белые солнцезащитные очки. На размещенных кадрах видно, что она выпила воду из собачьей миски.

Подписчики не оценили поведение телезвезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях в соцсети. «С каждым днем все постыднее», «Какой ужас», «Что с ней стало?», «Почему Мадонна скатилась до такого?», «Если честно, я разочарован», «Делает она, а стыдно мне», «Мадонна потеряла связь с реальностью», — высказывались фанаты.

В октябре певица также подверглась критике в сети за публикацию фотографий в черном кружевном бюстгальтере и корсете с ремнями в сочетании с колготками в сетку. «Мадонна, пожалуйста, остановись», «Тебе пора одеться», — высказывались подписчики в комментариях.