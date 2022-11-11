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19:38, 11 ноября 2022Россия

В Крыму заявили о выплатах получившим ранения в ходе СВО военнослужащим

Аксенов: получившим ранения в ходе СВО военным из Крыма выплатят по 100-200 тысяч рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военным из Крыма, получившим ранения в ходе спецоперации на Украине, выплатят по 100-200 тысяч рублей в зависимости от степени увечья. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках Росгвардии и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье во время СВО, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.

«Получившим увечье средней тяжести или тяжелое увечье — 200 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета и резервного фонда Совета министров Республики Крым», — написал Аксенов.

Глава Крыма пообещал, что порядок выплат определят на следующей неделе.

22 сентября Аксенов сообщил о выплате 200 тысяч рублей каждому мобилизованному в Крыму.

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Анна Щербакова
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