В Крыму заявили о выплатах получившим ранения в ходе СВО военнослужащим
Военным из Крыма, получившим ранения в ходе спецоперации на Украине, выплатят по 100-200 тысяч рублей в зависимости от степени увечья. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках Росгвардии и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье во время СВО, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.
«Получившим увечье средней тяжести или тяжелое увечье — 200 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета и резервного фонда Совета министров Республики Крым», — написал Аксенов.
Глава Крыма пообещал, что порядок выплат определят на следующей неделе.
22 сентября Аксенов сообщил о выплате 200 тысяч рублей каждому мобилизованному в Крыму.