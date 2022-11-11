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17:23, 11 ноября 2022Россия

Под Москвой бензовоз взорвался во время слива топлива

Mash: предварительно, один человек погиб в результате взрыва бензовоза в Раменском

Фото: Telegram-канал «Mash»

Бензовоз взорвался в подмосковном Раменском во время слива топлива, в результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Огонь перекинулся на сервис грузовых авто — там слышатся взрывы и сгорели уже две машины. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

Источник РЕН ТВ уточняет, что загорелись склады в деревне Мячково. Огонь охватил склады и грузовую машину.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее в Белгородской области при столкновении «Газели» с бензовозом погибли семь человек.

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Анна Щербакова
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