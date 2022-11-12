Глава СКР поручил расследовать гибель школьника в Ставропольском крае

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать гибель подростка в Ставропольском крае

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели подростка в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

По данным ведомства, председатель СКР поручил исполняющей обязанности руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю «Сидорову О.Е. представить оперативный доклад, всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, установив причины и условия, способствовавшие совершению преступления».

Ранее стало известно, что в школе Ставропольского края 15-летний ученик случайно убил одноклассника. ЧП произошло в учебном заведении станицы Барсуковская.

Между школьниками произошел конфликт в коридоре во время перемены. Девятиклассник возмутился тем, что одноклассник испачкал его пиджак мелом, и ударил его ногой в грудь. Мальчик упал, потерял сознание и скончался.