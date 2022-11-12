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18:43, 12 ноября 2022Мир

Байден перепутал лидера Камбоджи с премьером Колумбии

Президент США Байден перепутал на саммите АСЕАН лидера Камбоджи с премьером Колубмии

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC).

Обращаясь к премьер-министру Камбоджи Хун Сену, Байден заявил, что хочет поблагодарить «премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН».

Ранее сообщалось, что американский лидер, выступая с речью на конференции ООН по климату в Шарм-эль-Шейхе, лишь с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая».

Незадолго до этого президент США случайно поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. Он перепутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

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Варвара Кошечкина
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