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12:10, 12 ноября 2022Мир

Военный ВСУ случайно снял на видео попадание российского беспилотника в свой ЗРК

Украинский военный снял попадание российского беспилотника в свой ЗРК

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) случайно снял попадание российского беспилотника в свою бронемашину. Об этом сообщает Telegram-канал Dambiev.

Украинский военный снимал на видео свой зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) 9К35 «Стрела-10» и стал очевидцем попадания в него российского барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».

Ранее сообщалось, что российская компания-разработчик беспилотников ZALA Aero оцифровала карту всей Украины. Данный объем работ был осуществлен для обучения операторов барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52», также известных как «Ланцет».

Оружие России


Алиса Дмитриева
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