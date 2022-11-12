Военный ВСУ случайно снял на видео попадание российского беспилотника в свой ЗРК

Украинский военный снял попадание российского беспилотника в свой ЗРК

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) случайно снял попадание российского беспилотника в свою бронемашину. Об этом сообщает Telegram-канал Dambiev.

Украинский военный снимал на видео свой зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) 9К35 «Стрела-10» и стал очевидцем попадания в него российского барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».

Ранее сообщалось, что российская компания-разработчик беспилотников ZALA Aero оцифровала карту всей Украины. Данный объем работ был осуществлен для обучения операторов барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52», также известных как «Ланцет».

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