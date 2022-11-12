В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту

ABC: в Сидней прибыл круизный лайнер, 800 человек на борту которого заражены COVID-19

В порт Сиднея, Австралия, пришвартовался круизный лайнер Majestic Princess, на борту которого находились 800 человек, зараженных COVID-19. Об этом сообщает телеканал австралийской вещательной корпорации ABC.

По данным компании-оператора судна Carnival, всего на борту судна путешествовало четыре тысячи человек, включая членов экипажа. Большинство случаев заболевания зафиксировано среди пассажиров лайнера. Первые пассажиры, которые были заражены COVID-19, были обнаружены в середине двенадцатидневного круиза. Болезнь протекала у них в бессимптомной или легкой форме. Их всех изолировали в каютах, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса. Здоровым гостям судна и членам экипажа рекомендовали носить маски и соблюдать меры предосторожности.

Как сообщают журналисты телеканала, когда лайнер прибыл в порт Сиднея, Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс присвоило ему третий, максимально высокий уровень предупреждения. При таком уровне считается, что заражены минимум 20 процентов людей на борту. Всем прибывшим перед высадкой на берег проведут экспресс-тестирование на наличие антител.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что повторное заражение COVID-19 увеличивает риск отказа внутренних органов и смерти. Чтобы прийти к таким выводам, специалисты проанализировали около 5,8 миллиона медицинских записей базы данных Министерства по делам ветеранов США.