В Берлине организовали демонстрацию против милитаризма и роста цен

В Берлине проходит демонстрация против милитаризма, поставок оружия и роста цен

В Берлине проходит демонстрация против роста цен, милитаризма и поставок оружия, которую организовали представители левого объединения Umverteilen («Распределение»). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что участники демонстрации собрались перед Красной ратушей в центре города, потом они проследуют по одной из основных улиц города, Фридрихштрассе, в столичный район Кройцберг.

По их словам, арендная плата становится высокой, как и цены на электричество. «Кто за это будет платить? Вы говорите о восьмипроцентной инфляции, но мы замечаем, что многие цены удвоились. Только не наши зарплаты и пенсии», — говорится в анонсе на сайте объединения.

Кроме того, демонстранты недовольны тем, что в данной ситуации власти тратят миллиарды евро на вооружение, а заявленный пакет помощи населению и компаниям не покрывает инфляции.

Ранее стало известно, что правительство Германии решило отправить Украине один миллиард евро на защиту от кибератак и сбор доказательств военных преступлений.