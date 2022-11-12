В США оценили перспективы помощи Украине в случае победы республиканцев

Fox News: победа республиканцев не приведет к развороту в политике США в отношении Украины

Победа республиканцев на выборах в Конгресс не приведет к кардинальной смене курса в политике страны относительно Украины. К такому выводу пришел обозреватель Fox News Джей Карафано.

Журналист издания категорично заявил: «Не ожидайте разворота в политике США в отношении Украины». По его оценке, в перспективе небольшие изменения возможны, но в целом американские власти продолжат помогать украинским властям.

Вероятнее всего, в случае победы республиканцы проведут более четкую черту между реальной помощью и расточительной политикой администрации президента-демократа Джо Байдена и при этом будут настаивать на том, чтобы Европа увеличила масштабы поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также, по мнению Карафано, Конгресс сделает все возможное, чтобы не допустить ситуации, при которой Украина окажется полностью зависима от поддержки из-за рубежа, как это ранее было с Афганистаном и Ираком.

Ранее сообщалось, что демократы приблизились к контролю над Сенатом США. Демократ Марк Келли переизбрался в сенат от штата Аризона, на данный момент партии не хватает одного места для контроля над верхней палатой.