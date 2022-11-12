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12:28, 12 ноября 2022Мир

Аварийные отключения энергоснабжения применены в пяти регионах Украины

ТАСС: энергоснабжение аварийно отключено в пяти регионах Украины

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Потребители в пяти регионах Украины аварийно отключены от энергоснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании «Укрэнерго».

Речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В «Укрэнерго» сообщили, что ситуация в энергосистеме осложнилась после того, как в результате ночного удара по инфраструктуре страны были повреждены электросети.

«Сейчас дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в городе Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это необходимо для поддержания стабильной работы энергосистемы», — говорится в сообщении на странице компании в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). 

По данным «Укрэнерго», ночью и утром прошли экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Энергосистема этих районов уже переведена на плановые отключения.

Ранее сообщалось, что украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях электроэнергии по всей стране. Энергетики объяснили, что ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

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Алиса Дмитриева
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