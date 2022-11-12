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16:24, 12 ноября 2022Мир

С военной базы Израиля украли припасы через дыру в заборе

С военной базы ЦАХАЛ на севере Израиля украли армейские боеприпасы с помощью дыры в заборе

Фото: Shutterstock

С военной базы на севере Израиля неизвестный украл боеприпасы. Об этом сообщили в армии страны, передает РИА Новости.

«Армейские боеприпасы были украдены с базы ЦАХАЛ [Армия обороны страны] на севере Израиля. Обстоятельства кражи выясняет военная полиция», — сообщили в армии.

Там добавили, что после расследования полиции дело будет передано в военную прокуратуру.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц поручил Армии обороны страны привести войска в боевую готовность на границе с Ливаном. В заявлении главы оборонного ведомства подчеркивается, что ЦАХАЛу необходимо готовиться к любым сценариям, при которых произойдет рост напряженности на северном направлении, включая наступательные операции, в связи с неудачными переговорами с Бейрутом о морской границе.

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Анастасия Шейкина
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