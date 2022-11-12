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23:44, 12 ноября 2022Мир

Франция пригрозила Италии последствиями за отказ принимать мигрантов

Глава МИД Франции Колонна пригрозила Италии последствиями за отказ принимать мигрантов
Катрин Колонна

Катрин Колонна. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

После отказа Италии принимать судно с мигрантами Ocean Viking Рим столкнется с последствиями, если не изменит позицию. Ответными мерами пригрозила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Parisien.

«Будут последствия, если Италия будет упорствовать в этом отношении. Со своей стороны мы приостановили механизм переселения мигрантов из Италии и усилили контроль на границах между Францией и Италией», — подчеркнула Колонна.

По мнению главы французского МИД, Риму «нужно напомнить о его обязанности проявлять человечность и надеяться», что «он поймет это послание».

Колонна призналась, что испытала очень сильное разочарование в связи с решением Италии. Министр заявила, что Рим не уважает ни международное, ни морское право. Франция приняла судно в исключительном порядке с учетом «упрямого отказа и отсутствия человечности» у Италии, резюмировала Колонна.

Ранее новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила французского лидера Эммануэля Макрона в предательстве после того, как две европейские страны не смогли договориться в вопросе приема мигрантов.

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Юлия Мискевич
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