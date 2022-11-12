Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября c 04:00 до 16:00

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram.

Как рассказали в штабе, с 04:00 до 16:00 на мосту будут проводить ремонтно-восстановительные работы. «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок, следить за поступающей информацией», — добавили там.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что инженеры направили к месту монтажа первый пролет автодорожной части переправы.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.