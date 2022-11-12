Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:34, 12 ноября 2022Россия

Движение по Крымскому мосту приостановят

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября c 04:00 до 16:00
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool / Global Look Press

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram.

Как рассказали в штабе, с 04:00 до 16:00 на мосту будут проводить ремонтно-восстановительные работы. «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок, следить за поступающей информацией», — добавили там.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что инженеры направили к месту монтажа первый пролет автодорожной части переправы.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суда с выключенными датчиками заметили близ «Северных потоков» перед взрывами
Освобожденный боец ДНР рассказал об жестокости сотрудников СБУ
Движение по Крымскому мосту приостановят
В США заявили о намерении продолжать помогать Украине
Повторное заражение коронавирусом увеличило риск смерти
Украинские военные шесть лет блокировали Луганский заповедник
Названы неочевидные способы обезопасить дачный участок от зимних краж
Большинство американцев выступили против переизбрания Байдена на второй срок
Активист рассказал об облавах СБУ в Николаеве
Назван способ распознать слежку смартфона за владельцем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.