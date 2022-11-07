Первый пролет автодорожной части Крымского моста направили к месту монтажа

Вице-премьер Хуснуллин заявил об отправке первого пролета Крымского моста к месту монтажа

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил о реализации планов по починке Крымского моста после теракта. Он рассказал, что инженеры направили к месту монтажа первый пролет автодорожной части переправы.

«Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн», — заявил он.

Хуснуллин уточнил, что перевозка объекта, на котором устроили гидроизоляцию, а также нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов, осуществляется с помощью многоколесного самоходного модуля.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой допустил причастность британских спецслужб к взрыву на Крымском мосту. По словам депутата, нужно проверить возможную роль в осуществлении теракта на мосту офицера спецслужб Великобритании Кристофера Найджела Доннелли.