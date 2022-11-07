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19:07, 7 ноября 2022Россия

В Госдуме допустили причастность спецслужб Британии к взрыву на Крымском мосту

Луговой призвал проверить британские спецслужбы на причастность к взрыву на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой допустил, что британские спецслужбы причастны к взрыву на Крымском мосту. Об этом он написал в Telegram.

Парламентарий добавил, что соответствующее обращение он направил в Генеральную прокуратуру России. По словам депутата, нужно проверить возможную роль в осуществлении теракта на мосту офицера спецслужб Великобритании Кристофера Найджела Доннелли. Ранее он работал в структурах НАТО, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель различных антироссийских программ, уточнил Луговой.

«Еще в 2014 году Доннелли предлагал "заминировать Севастопольскую бухту" и установить у границ полуострова "санитарный кордон с войсками и минами"», — подчеркнул депутат.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

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Сергей Истомин
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