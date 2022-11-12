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11:51, 12 ноября 2022Среда обитания

Названы растущие в цене объекты недвижимости

Финансовый эксперт Лашко заявил о росте цен на студенческое жилье в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал, какая недвижимость в России будет расти в цене. В частности, специалист считает, что в ближайшее время подорожают студенческие общежития и бюджетное жилье в малых городах. Об этом эксперт сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

В России сейчас резко падает внутренний спрос. Люди переходят на сберегательную модель поведения, потому что не уверены в завтрашнем дне, решают повременить с приобретением недвижимости, так как это большая и длительная по времени покупка

Алексей Лашкофинансовый эксперт

«Я считаю отличной идеей построить хорошее студенческое общежитие, с коворкингом, кафе и рядом с университетом, с небольшими уютными комнатами и хорошими общими помещениями», — высказался специалист. По мнению Лашко, такое жилье будет пользоваться спросом у инвесторов и обеспеченных родителей студентов.

«Также есть шанс, что повысится в цене и бюджетное жилье в малых городах, откуда не хотят уезжать, но хотят новое жилье, лучше с государственной субсидией, маткапиталом или субсидией по 157 ФЗ. К большим городам это относится в меньшей степени, в мегаполисе всегда есть спрос на жилье, так как наблюдается постоянный тренд переезда из малых городов», — сообщил Лашко.

Он добавил, что ликвидность на рынке недвижимости будет и дальше снижаться. Эксперт сообщил, что с рынка уходят инвестиционные деньги. «Хотите инвестировать? Тогда объекты недвижимости сейчас не самый хороший вариант», — резюмировал Лашко.

В октябре 2022 года россияне переключились на покупку готового жилья — спрос берущих ипотеку граждан сместился на вторичный рынок недвижимости. К такому выводу пришли аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» в своем исследовании.

По данным специалистов, в целом по России доля сделок на первичном рынке жилья за месяц сократилась на 3 процентных пункта, до 19,3 процента, а на вторичном — увеличилась на 3,4 процентных пункта, достигнув 77,4 процента. Подобную динамику в «Домклике» наблюдали с июня, однако прежде месячное снижение на рынке новостроек не превышало 1 процентного пункта.

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Виктория Немис
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