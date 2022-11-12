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14:15, 12 ноября 2022Наука и техника

Рогозин заявил об испытании военных комплексов и оружия в зоне СВО

Рогозин заявил об испытаниях оружия и военных комплексов разработчиков в зоне СВО

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Разработчики оружия и военной техники в ходе спецоперации испытывают свои образцы благодаря инспекторской группе «Царские волки». Об этом заявил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, его цитирует РИА Новости.

«Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства», — сказал Рогозин.

По его словам, инспекторская группа сотрудничает с частными компаниями и разработчиками из крупных российских корпораций, среди которых «Ростех» и «Роскосмос». Где есть возможность внедрить разработки в работу, там это делается, подчеркнул Рогозин.

Ранее Рогозин заявил об успешных испытаниях минометного артиллерийского терминала в Донецкой народной республике. По словам Рогозина, новая технология вскоре покажет себя в бою по всей линии фронта.

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Анастасия Шейкина
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