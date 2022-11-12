Рогозин сообщил об испытаниях умного прицела в ДНР

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин сообщил об испытаниях умного прицела для минометов в ДНР

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил об успешных испытаниях минометного артиллерийского терминала в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня на Донбассе наша техническая группа Учебного центра "Царские волки" совместно с бойцами 1-го Армейского корпуса ДНР завершила с положительным результатом испытания "умного прицела" для минометов», — сообщил он.

По словам Рогозина, новая технология вскоре покажет себя в бою по всей линии фронта. «Провели контрольные выстрелы, попадание точное, в армии это ждут», — сказал Рогозин.

Разработчик терминала с позывным Кот отметил, что в ходе испытаний первая и вторая мина попали в одну область. «Осталось разобраться с баллистическим вычислителем, но это уже дело техники», — добавил он.

В июле стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» передал Министерству обороны России партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров с колесным ходом.