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06:22, 12 ноября 2022Мир

Американский историк назвал западных политиков нацистами из-за поддержки Украины

Историк Зюсс назвал лидеров западных стран нацистами, поддерживающими Киев против России

Фото: Rocco Dipoppa / Unsplash

Американский историк Эрик Зюсс назвал лидеров западных стран нацистами, которые поддерживают Украину против России. Такое мнение он выразил в статье для издания Modern Diplomacy.

Историк указал, что рестрикции в отношении России, а также финансовая помощь Киеву, продемонстрировали подлинное отношение западных политиков к своим гражданам. «Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров», — написал Зюсс.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции нанесли ущерб самому Западу. Историк также обвинил США и Великобританию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» ради того, чтобы лишить страны Европы самого дешевого источника энергоресурсов. Теперь обычным европейцам придется сильно переплачивать за энергию из-за того, что их правительства вступили в ряды тех, кто против России, заключил Зюсс.

Ранее официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что государство ведет прямые переговоры с Россией, не затрагивая тему конфликта на Украине. Она пояснила, что единственной целью переговоров является уменьшение рисков в отношениях между Россией и США.

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Варвара Кузьмина
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