Подозреваемого в изнасиловании россиянки в туалете бармена задержали

ГУМВД Петербурга: задержан бармен по подозрению в изнасиловании сотрудницы банка в туалете

Полицейские задержали бармена увеселительного заведения в центре Санкт-Петербурга по подозрению в изнасиловании в туалете сотрудницы банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции задержали молодого человека 1997 года рождения у дома 10 по улице Маяковского. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера.

10 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22-летняя местная жительница написала в полицию заявление об изнасиловании в туалете бара, в преступлении против половой неприкосновенности она обвинила сотрудника заведения. По ее словам, инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Через сутки потерпевшая решила подать заявление в полицию.