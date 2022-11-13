Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:08, 13 ноября 2022Силовые структуры

Подозреваемого в изнасиловании россиянки в туалете бармена задержали

ГУМВД Петербурга: задержан бармен по подозрению в изнасиловании сотрудницы банка в туалете

Фото: pixabay.com

Полицейские задержали бармена увеселительного заведения в центре Санкт-Петербурга по подозрению в изнасиловании в туалете сотрудницы банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции задержали молодого человека 1997 года рождения у дома 10 по улице Маяковского. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера.

10 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22-летняя местная жительница написала в полицию заявление об изнасиловании в туалете бара, в преступлении против половой неприкосновенности она обвинила сотрудника заведения. По ее словам, инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Через сутки потерпевшая решила подать заявление в полицию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минфин Британии обвинил Россию в рецессии
Месси заявил о причинившем много «вреда» футболу Гвардиоле
Подозреваемого в изнасиловании россиянки в туалете бармена задержали
«Калашников» назначен главным предприятием поставок экипировки в ВС России
Россиянин зарезал семью с четырехлетним сыном и покончил с собой
Российские мобилизованные рассказали о службе в Запорожской области
Юрист обозначила размеры алиментов на детей при разводе родителей
В США назвали последнее условие для контроля демократов над сенатом
Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Ирана
Раскрыта польза аэробики для пожилых людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.