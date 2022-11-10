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14:52, 10 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка обвинила бармена в изнасиловании в туалете заведения

Жительница Петербурга написала заявление об изнасиловании барменом в туалете заведения

Фото: Louis Hansel / Unsplash

В Санкт-Петербурге 22-летняя местная жительница написала в полицию заявление об изнасиловании в туалете бара, в преступлении против половой неприкосновенности она обвинила сотрудника заведения. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам россиянки, в ночь на 9 ноября в питейном заведении на нее напал бармен, силой отвел в туалет и изнасиловал. Через сутки потерпевшая решила подать заявление в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Тюмени девушка обвинила знакомого в изнасиловании, суд приговорил ее к штрафу.

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Илона Палей
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