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10:35, 31 октября 2022Силовые структуры

Россиянка обвинила знакомого в изнасиловании и получила приговор

В Тюмени девушка обвинила знакомого в изнасиловании, суд приговорил ее к штрафу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Калининский районный суд Тюмени приговорил 19-летнюю местную жительницу по имени Диана к штрафу в 10 тысяч рублей за ложный донос в правоохранительные органы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Из материалов дела следует, что 15 ноября 2021 года девушка обратилась в следственные органы с заявлением, в котором обвинила знакомого в изнасиловании. Была начата процессуальная проверка. В итоге выяснилось, что Диана ввела правоохранителей в заблуждение.

На суде она признала вину и извинилась перед оговоренным мужчиной.

21 сентября сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском 28-летняя местная жительница заставила девятилетнюю дочь дать ложные показания. Мать попала под следствие: против нее возбуждено дело по статьям 306 («Заведомо ложный донос») и 309 («Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний») УК РФ. Женщина узнала, что ее 40-летний сожитель совратил дочь и заявила в правоохранительные органы. Однако позже она решила выгородить мужчину и потребовала от девочки сказать следователям, что он невиновен.

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Любовь Ширижик
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