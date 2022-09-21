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Россиянка заставила дочь дать ложные показания и попала под следствие

На Камчатке 28-летняя женщина заставила дочь дать ложные показания, чтобы помочь сожителю

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Петропавловске-Камчатском 28-летняя местная жительница заставила девятилетнюю дочь дать ложные показания и попала под следствие. Об этом в пятницу, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ей вменяют статьи 306 («Заведомо ложный донос») и 309 («Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний») УК РФ.

По данным ведомства, россиянка узнала о том, что ее 40-летний сожитель совратил ребенка и сообщила обо всем в правоохранительные органы. Однако в мае 2022 года она решила помочь возлюбленному избежать уголовной ответственности и потребовала от девочки сказать следователям, что мужчина невиновен.

Кроме того, в июле она пришла к следователю и оговорила себя, сказав, что выдумала историю о преступлении в отношении ее дочери.

Однако спасти сожителя россиянке не удалось — сейчас его дело рассматривает суд. Вскоре и сама фигурантка также предстанет перед судом.

Елизавета Новикова
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